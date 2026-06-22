本日6月22日（月）よる10時から日本テレビ系で放送の「月曜から夜ふかし」。今夜のラインナップは、「恒例！父の日インタビュー」「全国のご当地問題を調査した件」「職業別面倒くさい事を調査した件」を予定している。「恒例！父の日インタビュー」は、父の日に合わせ、父親にまつわるあれやこれやを街頭インタビューする毎年6月の恒例企画。哀川翔そっくりの父親を持つ女性や、30年で3回しか父親とあっていない男性などが登場す