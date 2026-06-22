武雄競輪場のF2ミッドナイト「オッズパーク杯」は2日目を迎える。初日1Rは当銘沙恵美（27＝愛知）が逃げ切りで制した。「長い距離を踏んできつかった。いい内容？そう言ってもらえるとありがたいです」踏み出しのタイミングで外を回らされたが、それでも迷いなく加速。最後までスピードは衰えず、間違いなくメンバー中で最も強い競輪を展開した。充実したレース運びに写真の通り、本人も思わずニッコリ。笑顔が止まらな