◇インターリーグレッズ4―1ヤンキース（2026年6月21日ニューヨーク）レッズの2年目右腕チェイス・バーンズ投手（23）が22日（日本時間23日）のヤンキース戦に先発し、5回5安打1失点、7奪三振の好投で今季9勝目をマークした。大リーグ公式サイトなど複数の米メディアはオールスター選出へさらに前進したと報じた。バーンズは今季15試合に先発して9勝1敗、防御率2.00を記録。直近9先発では6勝0敗、防御率1.57と圧倒的な安