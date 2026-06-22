俳優の杉浦太陽が21日に自身のアメブロを更新。妻でタレントの辻希美の誕生日を祝うため、1カ月以上前から極秘で計画していたというサプライズバースデーパーティーの様子を明かした。【映像】辻希美の“豪邸”と話題の自宅やプールこの日、杉浦は「時間差投稿になりましたが、ノンの誕生日」と切り出し、愛妻のために開催したサプライズパーティーを報告。「1カ月以上前から、みんなにお声がけして、忙しい中、集まってお祝い