◇インターリーグパドレス3−4レンジャーズ（2026年6月21日アーリントン）パドレスの松井裕樹投手（30）が21日（日本時間22日）、敵地でのレンジャーズ戦に8回から5番手で登板し1回を無安打無失点。ただ、チームは1点差ゲームを落とし惜敗した。3−4の8回からマウンドに上がり、1死から代打・フォスキューに四球を与えたが、ヒガシオカを見逃し三振に仕留めると、フォスキューの代走として出場した一塁走者・ケレニック