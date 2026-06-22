全米オープン選手権で優勝したウィンダム・クラーク＝21日、シネコックヒルズGC（ロイター＝共同）【サウサンプトン（米ニューヨーク州）共同】男子ゴルフのメジャー第3戦、全米オープン選手権は21日、ニューヨーク州サウサンプトンのシネコックヒルズGC（パー70）で最終ラウンドが行われ、ウィンダム・クラーク（米国）が初日から首位を守る完全優勝で3年ぶり2度目の大会制覇を果たした。最終日は73とスコアを落としたが逃げ