ニチレイレディス最終日国内女子ツアー・ニチレイレディス最終日が21日、千葉・袖ヶ浦CC新袖C（6590ヤード、パー72）で開催された。11位で出た吉崎マーナ（加賀電子）は8バーディー、1ボギーの65で回って通算13アンダー。イ・ミニョン（韓国）、大出瑞月（ノットグローバルホールディングス）とのプレーオフ（PO）に進出したが、バーディーを奪えず1ホール目で脱落した。同じ沖縄県出身の宮里藍に憧れるツアールーキーの18歳。終