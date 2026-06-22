ももいろクローバーZの佐々木彩夏が、6月11日に30歳を迎えたことを記念し、自身初の単独写真集『ぺろり』を10月8日に発売することが決定。収録イメージカットとコメントが到着した。【写真】30歳の節目におくる“食べるあーりん”写真集！収録イメージカットギャラリーももいろクローバーZのメンバー“あーりん“こと佐々木が、30歳という大きな節目を迎え、アニバーサリーとなる写真集を発売。明るく元気で天真爛漫なイメー