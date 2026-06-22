◆卓球◆ＷＴＴスターコンテンダー・リュブリャナ最終日（２１日・スロベニア）男子シングルス決勝で、世界ランク１７位の戸上隼輔（井村屋グループ）が、同８位のウーゴ・カルデラノ（ブラジル）を４―３で破り、優勝。ＷＴＴスターコンテンダーのシングルスでは自身初制覇となった。篠塚大登（東都観光バス）と組んだ男子ダブルスでも優勝し、単複２冠を達成。女子シングルスでは早田ひな（日本生命）が制し、男女アベッ