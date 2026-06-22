Hey! Say! JUMPの新曲 「CUE CUE CUTE」が本日6月22日(月)より配信スタート。これにあわせ、同曲のミュージックビデオが21:00にHey! Say! JUMP公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開されることが決定した。本楽曲は、テレ東系6局ネットで放送中のTVアニメ『小３アシベ QQゴマちゃん』主題歌。 一度聴いたらクセになるリリックを軽快なバンドサウンドにのせ思わず心躍るCUE CUE CUTEなハートフルソングに仕上がっている。ミュージ