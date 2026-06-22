◆卓球◆ＷＴＴスターコンテンダー・リュブリャナ最終日（２１日・スロベニア）女子シングルスで、２０２４年パリ五輪銅メダルで世界ランク１２位の早田ひな（日本生命）が頂点に立った。５月の世界卓球団体戦決勝で中国選手に２敗した悔し涙から約１か月、日本の主軸が存在感を放った。早田は準決勝で世界ランク３位の１８歳・張本美和（木下グループ）の日本勢対決に３―０（１１―９、１５―１３、１１―９）で競り勝っ