テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）が２２日に放送され、レギュラーコメンテーターを務める元テレビ朝日社員の玉川徹氏が欠席した。司会の羽鳥アナウンサーが冒頭で「玉川さん、きょうお休みです」と紹介。「２週間の冬休みを、玉川さん、２分割するようになりまして後半戦のお休みに入っております」と説明した。そして「ということで、きょうは松木さんにお越しいただきました」とサッカー解