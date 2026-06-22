俳優トム・ホランド（30）が、スパイダーマン役の後任として、Netflixのドラマ「アドレセンス」のオーウェン・クーパー（16）を推している。2016年の「シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ」以来、スパイダーマン/ピーター・パーカーを演じているトムは、主演のシリーズ最新作「スパイダーマン:ブランド・ニュー・デイ」の公開を7月31日に控え