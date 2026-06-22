今月26日公開の新作映画「スーパーガール」で主演する女優のミリー・オールコック(26)が、劇中のマントにまつわる驚きのエピソードを明かした。 【写真】マントの下も気になるお腹のぞかせるスーパーガール女優 ポッドキャスト「Raiders of the Lost」のインタビューで、「この映画での私のマントは、オリジナルの『スーパーマン』のマントに使