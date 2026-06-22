梅雨は湿度が高く、食中毒を引き起こしやすい時期です。普段からどのような対策が必要なのでしょうか。手作り弁当を持ち運ぶ際のNG行為や、冷蔵庫でも増殖する菌などについて、管理栄養士の松田加奈さんに聞きました。【画像】意外とやりがち！「食中毒」を招く3つの“NG行為”です！弁当を作ったときにやりがちなNG行為とは？Q.「弁当の冷まし方」で意外とやってしまいがちなNG行動はありますか。松田さん「急いでいる時には