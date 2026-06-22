スウェーデンメディアが日本代表のチュニジア戦を論評サッカー日本代表は現地時間6月20日、北中米共催ワールドカップ（W杯）グループリーグF組の第2節でチュニジア代表と対戦し、4-0で勝利を収めた。快勝を収めたなかで、この試合では日本側にとって不満の残る判定があったと、スウェーデンメディア「SVT Sport」が報じている。試合は日本が4ゴールを挙げて大勝したものの、前半のピッチ内にはフラストレーションが漂うことに