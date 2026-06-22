トランプ米大統領がイスラエルのネタニヤフ首相の政治的未来にまで言及しながらレバノン戦線の停戦に圧力を加え始めた。イランと交渉で障害物として作用しているレバノン空襲をネタニヤフ首相が中断しなければ、10月の総選挙で政権延長が難しくなるという警告だ。ネタニヤフ首相としては戦争をやめれば国内支持層の離脱で政権が崩れ、戦争をやめなければ国外の最大後援者を失うという進退両難に直面した。◆選挙に言及しながら露骨