人気のヘアケアブランド「ボタニスト」などを手掛けるI-ne（アイエヌイー）に対し、東京証券取引所などを運営する日本取引所グループ（JPX）が、上場契約違約金として3360万円を課した上で、上場しても良い会社なのかを再審査する期間を指定している。 理由については「宣誓書違反」と書かれており、一見すると何が行われたのか分かりにくい状態だ。だが、日本取引所グループの公式サイト内に掲載された「理由