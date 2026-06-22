【ウイエ共同】ベルギー訪問中の天皇、皇后両陛下は21日午後（日本時間22日未明）、滞在している南部ウイエのシエルニョン城で、フィリップ国王一家と夕食を共にされた。これに先立ち、マチルド王妃と4人の王女と王子も一緒に記念撮影に応じた。撮影は午後6時半過ぎにあり、両陛下は国王夫妻と並んで城のベンチに腰かけ、長女で王位継承順1位のエリザベート王女（24）ら4人が後ろに立った。その後、両陛下と国王夫妻は立ち上が