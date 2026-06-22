株式会社GDTは、外出先で温度・湿度・時計を同時に確認できる携帯型デジタル温湿度計『sology ポータブル温湿度計 OD300』を発売した。 （関連：【画像】アウトドアに普段の散歩に、また家に置いても重宝する一台） 近年の猛暑日や熱帯夜の増加を受け、熱中症対策への関心が高まっている。本製品は、ペットの散歩や赤ちゃんとの外出、アウトドア、スポーツ観戦、部活動など、屋外で過ごす時間が長いシーン