西武鉄道は、10000系「ニューレッドアロー」をリニューアルした観光列車を2028年度から運行する。10000系「ニューレッドアロー」は、2027年春のトキイロ運行開始に合わせて定期運行を終了する予定で、その後1編成（10112編成）にリニューアル工事を実施し、新宿線を走る観光特急として運用を2028年度から開始する。運行区間は西武新宿駅〜本川越駅間のほか、JR東日本との直通運転も予定している。車両デザインは、大河原邦男氏が監