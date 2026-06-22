同じ作業を長く続けていると、「なぜかミスが増える」「返事が遅れる」「頭がぼんやりする」ことがある。心理学では、作業時間が長くなるほど注意力が落ちやすくなる現象が知られており、特に寝不足の日や、長時間のオンライン会議では、その疲れはさらに強まりやすい。では、集中力を保つために本当に必要なのは何なのか。米国内科専門医である著者が、医学的根拠に基づいて執筆した『体力がすべて』。いまある体力を、どのように