パサつきやうねり、抜け毛に白髪……。年齢を重ねるにつれ、どんどん増えていく、髪の悩み。少しでも「美髪」をキープするため、日々の食生活ではどんなことに気をつけたらよいのだろう。『疲れやすいオトナ女子を救う あなたの食習慣を変える100の提案』の著者で、管理栄養士の星穂奈美さんに教えてもらった。たんぱく質は、基本中の基本更年期に差し掛かった女性は、ホルモンバランスの乱れなどによって髪が細くなったりパサつ