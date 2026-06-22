「やりたいこと」「やるべきこと」全部やっても、消耗せずにエネルギーがどんどんわいてくる！一級建築士・コクヨの社員として成果を出しながら、サウナプロデューサーとして社外でも忙しく活躍する川田直樹氏が「体」「時間」「環境」「思考」「心」「人間関係」をととのえるための具体的な習慣術を書いた『ととのえる。―超忙しくてもいつもご機嫌な人の習慣術―』（ダイヤモンド社刊）。タスクにあふれる現代人のための人生コン