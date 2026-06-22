日本代表の2戦目は静岡での観戦となった。11時過ぎに静岡駅へ到着すると、何故かザワザワざわついているように感じた（笑）。新幹線のホームから青のユニホームを着た青年を見かける。さすがサッカー王国静岡。そしてなんと、このコラムを掲載している『サッカーダイジェスト』の社長と偶然、新幹線の中で会うという、強い周波数（笑）に「勝てる！」の予感。僕は静岡のサッカー好きが集う静岡・人宿町の「ゴールベース