老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年収500万円で働いている人が将来月20万円の年金を受け取れるのかについて解説します。Q：年収500万円で働いています。将来、月20万円の年金を受け取れますか？「