人気レースクイーンの根岸しおり（29）が22日までに自身のインスタグラムを更新。レース＆サテンのキャミドレス姿を披露した。「ドレスは女の子が1番綺麗に見える！！」とつづり、レース＆サテンのキャミドレス姿の写真をアップ。ハッシュタグで「レースアンバサダー」「RQ」「ラウンドガール」と添えた。この投稿にフォロワーらからは「夏らしくキレイ」「可愛いです」「めっちゃ可愛い…！」「可愛い！」などの声が寄せら