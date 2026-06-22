天皇、皇后両陛下は6月13日から26日まで、オランダとベルギーを公式訪問される。両陛下そろっての複数国訪問は実に24年ぶり。これまで天皇ご一家が訪れてきた地には、いつも笑顔と絆の物語が生まれてきた。【写真】見渡す限り砂漠…雅子さまの「鮮やかグリーン」の帽子とドレスが映える、1994年の中東訪問での貴重なワンシーン天皇と皇后は訪問を通し各国王族との親交を深められたご成婚後、お二人での初の海外公務となったの