TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が22日、メインキャスターを務める朝の情報番組「THETIME，」（月〜金曜前5・20）に出演。東京都北区の区立滝野川第三小で発生した火災についてコメントした。火災は19日午前11時ごろに発生。約200平方メートルが燃え、児童や教職員ら11人が煙を吸うなどし、病院に搬送された。そのうち児童1人が腕を、女性教員1人が骨盤を折った。準備室に隣接する音楽室では、出火当時、5年生24人が授