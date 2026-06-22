退職金は、老後の安心につながるお金です。しかしながら、物価高に株高といった情勢も相まって、近年では退職金を使ってまでリスクのある投資を行おうという方も見受けられるようになってきました。 そこで、退職金を株に投資することの是非について、退職金を1000万円有している方を例にして考えてみます。 退職金を「一気に株へ」は、老後資金の運用としては不適切 結論からいえば、退職金1000万円を一括で株に