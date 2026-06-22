公営住宅の家賃が安く、家計の支えになっていた家庭にとって、「収入超過者になると近傍同種家賃に近づく」と聞くと大きな不安を感じるでしょう。 近傍同種家賃とは、その公営住宅と同じような住宅を民間で借りる場合の家賃に近い考え方です。収入が一定基準を超えると、これまでの低い家賃から負担が増えることがあります。 ただし、収入超過者になったからといって、すぐに民間並みの家賃になるとは限りません。ま