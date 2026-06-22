内定先の給与が月25万円と聞くと、悪くない金額に見えるかもしれません。しかし、実際に振り込まれる手取りは20万円前後になることが多く、一人暮らしを始める前に不安になる人もいるでしょう。 結論からいうと、手取り20万円程度でも一人暮らしは可能です。ただし、家賃が高い地域では余裕が少なくなります。特に東京など都市部では、家賃、光熱費、食費、通信費をきちんと見積もらないと、毎月ほとんど残らないこともあり