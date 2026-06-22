●ドジャース1−12オリオールズ○＜現地時間6月21日ドジャー・スタジアム＞ロサンゼルス・ドジャースが2桁失点の大敗でカード負け越し。大谷翔平投手（31）は「1番・指名打者」で先発出場し、2試合連続安打を記録した。「父の日」仕様の水色のバットとスパイクで出場した大谷は2点を追う1回裏の第1打席、先発右腕ヤングに対して1球もスイングすることなく四球で出塁。3番フレディ・フリーマンの安打で得点圏に進み、