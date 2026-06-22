目上の人からの依頼を感じよく断る鉄板フレーズとは。言語学者の尾谷昌則氏は「会話をうまく進めるための原理原則に加えて“あと一工夫”できると、人間関係が良好なまま自分の意思を通せる」という――。※本稿は、尾谷昌則『その言葉の本当の思惑を見抜く 言語学』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／masamasa3※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／masamasa3■会話をうまく進めるための原理