限られたお小遣いや予算の中で、出張や旅行の手配を任されたとき、「新幹線の切符は駅で買い、ホテルはネットで別々に取る」という方法を選んでいませんか？実は、その手配の仕方こそが、知らず知らずのうちに大損をしている原因かもしれません。 同じ日、同じ目的地、同じホテルに泊まるにもかかわらず、手配の仕方を少し変えるだけで、自動的に1万円以上のお金が浮く方法があります。 今回は、家計やお小遣いを賢