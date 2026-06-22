MLB公式Xが大谷翔平の幼少期に父・徹さんと並んだ写真を公開MLB公式X（旧ツイッター）は21日、父の日を記念して公開した1枚の写真が話題を呼んでいる。ドジャース・大谷翔平投手が幼少期に父・徹さんと並んだ写真で、あまりにも似ている父子の姿に米ファンから驚きの声が続出した。MLB公式Xは「ショウヘイ・オオタニが父と一緒に！#FathersDay」と投稿。公開された写真には、幼い大谷と徹さんが並んで写っており、その“そっ