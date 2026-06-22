【Portrait.Of.Pirates ワンピース “S.O.C” サンジ Ver.R】 受注期間：6月26日13時～8月下旬 発送月：11月下旬 価格：19,800円 メガハウスは、フィギュア「Portrait.Of.Pirates ワンピース “S.O.C” サンジ Ver.R」の予約をプレミアムバンダイなどで6月26日13時より受け付ける。価格は19,800円。商品の発送は11月下旬を予定している。 「P.