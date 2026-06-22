◆米大リーグドジャース１―１２オリオールズ（２１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）オリオールズ打線が火を噴き、ドジャースが今季２度目の２桁失点。１―１２の９回にベテランのＭ・ロハス（３７）が野手登板したが、わずか７球、打者３人でピシャリと抑えた。先発マウンドに上がった右腕Ｅ・シーハン投手が、４回途中６失点でＫＯ。７回に４番手のＪ・ヘルナンデスが２連続二塁打とアロンソの１