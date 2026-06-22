ＴＢＳの男性アナウンサーが、２２日までに自身のＳＮＳを更新。北中米Ｗ杯の日本―チュニジア戦が行われたスタジアムでの写真を公開した。同局系昼の看板番組「ひるおび」（月〜金曜・午前１０時２５分）などに出演する齋藤慎太郎アナが、インスタグラムに「人生最高の経験になりました次も勝つぞ！」とつづり、ユニホーム姿でポーズを決めた齋藤アナ。鍛え上げられたムキムキの腕筋を披露している。横浜Ｆマリノス・ユー