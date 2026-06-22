◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＨ組第２戦ウルグアイ―カボベルデ（２１日、マイアミ競技場）５大会連続１５度目出場のウルグアイ（ＦＩＦＡランク同１６位）が、初出場のカボベルデ（ＦＩＦＡランク６７位）と対戦した。前半２１分に相手ＭＦのＫ・ピナに直接ＦＫを決められ、先制を許した。それでも、同４４分には左クロスを相手が触って右ポストに当たったこぼれ球をＭＦのＭ・アラウホが頭で押し込み同点。同アディシ