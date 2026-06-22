◆米大リーグレンジャーズ４―３パドレス（２１日、米テキサス州アーリントン＝グローブライフフィールド）パドレス・松井裕樹投手（３０）が２１日（日本時間２２日）、敵地・レンジャーズ戦に３―４と１点ビハインドの８回に５番手で登板し、１回を無安打無失点で抑えた。ビハインドだったとはいえ、接戦の中での登板となった松井。先頭のデュランを三ゴロに打ち取ると、続く代打・フォスキューには２ストライクから４球連