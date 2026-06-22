「ドジャース１−１２オリオールズ」（２１日、ロサンゼルス）ドジャースが１−１２の九回に内野手のロハスをマウンドに上げた。ロハスは６人目として今季３試合目のマウンドへ。先頭は６７キロ、８０キロ、７７キロの山なりのボールを続けて６５キロで一ゴロ。次打者も６８キロ、６５キロで左飛。次打者も６６キロで左直に封じて、わずか７球で三者凡退に仕留めた。ドジャース投手陣はロハスが登板するまでの５投手が４本塁