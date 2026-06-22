「ヤクルト１−２広島」（２１日、神宮球場）鋭くはじき返した打球が、左翼線の内側で弾む。二塁に到達した広島・小園海斗内野手が前日に続き、鯉党からの大歓声を背に受けた。昨季、リーグトップの得点圏打率・４１３を残した勝負強い男が本来の姿を取り戻しつつある。「コンパクトに打ち返すことができました。先制することができてよかったです」と納得の一打でチームを連勝へと導いた。「５番・三塁」で２試合ぶりにスタ