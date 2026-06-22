猿田彦珈琲から、2026年の夏を彩るシーズナルメニューが登場します。ブランド初となる「チョコミントジェラッテ（Jellatte）」をはじめ、昨年大人気だった「ビターオレンジアメリカーノ」の復刻販売、さらに毎年好評の「ひまわりブレンド」も発売。暑い季節を爽やかに楽しめるラインアップで、コーヒータイムをより特別なひとときへと演出してくれます♪ 注目は初登場のチョコミントジェラ