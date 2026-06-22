◇米男子ゴルフツアー全米オープン最終日（2026年6月21日米ニューヨーク州シネコックヒルズGC＝7440ヤード、パー70）メジャー第3戦の最終ラウンドが行われ、6打差の首位から出たウィンダム・クラーク（32＝米国）が2バーディー、5ボギーの73と落としたが、通算4アンダーで初日からの首位を守り切る完全優勝で、23年大会以来3年ぶり2度目の優勝を飾った。ツアー通算5勝目。サム・バーンズ（29＝米国）が3アンダーで1打