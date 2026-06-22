FIFAワールドカップ2026、試合が行われたメキシコでも、日本代表の圧勝劇が大きく報道されています。【映像】お祭り騒ぎのパブリックビューイング会場（メキシコ）力石大輔リポート「日本代表の快勝を受けて地元モンテレイの朝刊も大きく扱っています。これは『歴史的1000試合目』こちらは『パチャンガ・ニッポーナ』＝『ニッポンパーティ』というタイトルです」地元紙は「日本はチュニジアに全く試合をさせず圧勝した」と報じ