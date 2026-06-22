宇都宮競輪場のF2ミッドナイト「前検日コメならウィンチケット杯」は2日目を迎える。オープニングの初日1R。又多風緑（まただ・ふつか、24＝石川）が道中2番手内併走から直線で追い込んで1着をもぎ取った。「絶対引かないと決めていた。引くと思われたら、これからも来られるので死守した。宇都宮は直線が長いので行けると思った。合格ですね」強気の立ち回りは見ていて気持ちいい。だんだんと勝負師の顔になってきた又多