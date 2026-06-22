激戦区のコンパクトSUV市場に「鮮烈キック」FIFAワールドカップ2026・オランダ戦の興奮と余韻が残る2026年6月18日、日産のコンパクトSUV「新型キックス」が、いよいよ日本発売の日を迎えました。6年ぶりのフルモデルチェンジを果たした同モデルですが、開発陣は“ゼロ”からの開発を強調します。【画像ギャラリー】超カッコいい！ これが6年ぶりに全面刷新した日産の「新型コンパクトSUV」です！ 画像で見る（30枚以上）実際