NHK連続テレビ小説『風、薫る』。6月23日放送の第62話では、りん（見上愛）たちの初めての給料日がやってくる。 参考：見上愛が『喧嘩独学』で見せる新境地『風、薫る』ヒロインからクールな帰国子女へ 朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。 りんと直美（上坂樹里）らが看護婦として働き始めた第61話。 第62話