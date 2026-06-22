私（アイコ、40代）は夫（カズキ、40代）と高校生の娘との3人暮らし。社会人になった息子は家を出ています。7年前、私の母が闘病の末に亡くなり、父（ヒロシ、78歳）の1人暮らしが始まりました。遠方にある実家には、母がいた時もあまり頻繁に顔を出せていませんでしたが、明るく話し上手な母のおかげで私は帰省するのを楽しみにしていました。しかしその母が亡くなってから、実家の雰囲気がガラッと変わってしまったのです。思い